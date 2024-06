Campusfestival der h_da

Teilen

Das h_da Campusfestival der Hochschule Darmstadt geht in die nächste Runde: Am Donnerstag, 13.06.24, startet ab 16 Uhr rund um das Hochhaus (Schöfferstraße 3, 64295 Darmstadt) wieder ein vielfältiges Open-Air-Festival mit Foodtruck-Court und vier Live-Acts: Rikas, Lena&Linus, Zartmann und Clara John. Das h_da Campusfestival richtet sich an Studierende und Mitglieder der Hochschule und zugleich an Musikinteressierte aus Darmstadt und Region. Der Eintritt ist frei.

Auf der Bühne des h_da Campusfestivals spielen vier Live-Acts: die deutsche Pop-Band Rikas mit Einflüssen aus Funk und Soul, die deutsche Indie Pop-Band Lena&Linus, der verschiedene Musikstile verbindendende Berliner Musiker Zartmann und die Singer-Songwriterin Clara John. Zusätzlich gibt es einen Open Air-Dancefloor mit Basskultur Darmstadt. Nach dem Ende des Bühnenprogramms kann ab 22 Uhr auf der AStA-Party im Glaskasten weitergefeiert werden.

Tagsüber lädt ein vielseitiges Angebot des h_da-Hochschulsports mit Tischtennis, Volleyball, Zumba und Capoeira zum Mitmachen ein. Ein Foodtruck-Court bietet Speisen aus verschiedenen Teilen der Welt. Die h_da wirbt für ein Feiern, das Müll weitgehend vermeidet, weshalb sie konsequent auf Mehrwegsysteme setzt. Das Mitbringen eigener Getränke und Speisen ist deshalb nicht erlaubt.

Was?

h_da Campusfestival

Öffentlich, Eintritt frei

#nowastefestival – kein Mitbringen von Speisen und Getränken

Wann?

Donnerstag, 13.06.2024

Bühnenprogramm von 16 bis 22 Uhr

Open-Air Dancefloor von 17 bis 22 Uhr

AStA-Party im Café Glaskasten ab 22 Uhr (Erdgeschoss Hochhaus)

Wo?

Hochschule Darmstadt

Zentralcampus, rund um das Hochhaus

Schöfferstraße 3

64295 Darmstadt

Mehr Infos zum Bühnenprogramm, zum Foodtruck-Court sowie die Campusfestival-FAQs mit allen nötigen Informationen finden sich auf https://h-da.de/campusfestival.

Bild: Hochschule Darmstadt/Jo Henker

Quelle: Hochschule Darmstadt