Seeheim-Jugenheim: Festnahme nach Verfolgungsfahrt – Mehrere Beanstandungen

Nach einer Verfolgungsfahrt am Samstagnachmittag (08.06.24) haben Polizeikräfte in Seeheim-Jugenheim einen 15-jährigen Rollerfahrer und seinen 16 Jahre alten Mitfahrer vorläufig festgenommen und Anzeige erstattet. Einer Streife der Polizeistation Pfungstadt war gegen 15.20 Uhr ein Roller ohne Kennzeichen, dafür besetzt mit zwei Personen ohne erforderlichen Helm, in der Breslauer Straße aufgefallen. Im Bereich von Malchen ließ das Duo den Roller zurück und flüchtete zu Fuß. Im Rahmen der Fahndung konnte die Einsatzkräfte beide Jugendliche jedoch stellen und kontrollieren. Bei der Durchsuchung des 15-jährigen Fahrers wurde ein Schlagstock, eine Sturmmaske sowie ein Schraubendreher sichergestellt. Zudem räumte er ein, zuvor ein weißes Pulver konsumiert zu haben. Eine Fahrerlaubnis oder eine Prüfbescheinigung besitzt er nicht. Zur Herkunft des Rollers machte der Junge unglaubwürdige und teil widersprüchliche Angaben, weshalb das Zweirad in amtliche Verwahrung kam. Zur Blutentnahme musste der Fahrer die Streife mit auf die Wache begleiten, wo Anzeige erstattet wurde. Die beiden Jugendlichen wurden im Anschluss an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen