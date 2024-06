Ober-Ramstadt: Alkoholtest ergibt 2,19 Promille – 40-Jähriger alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Teilen

Ein 40-Jähriger muss sich nach einer Verkehrskontrolle und vorläufigen Festnahme am Donnerstagabend (06.06.24) wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss strafrechtlich verantworten. Der Mann aus Reinheim war einer Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt auf einem Feld- und Forstwirtschaftsweg in Richtung Dilshofen aufgefallen, da er seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Bei der anschließenden Überprüfung stellten das Streifenteam fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille, weshalb er vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme mit auf die Wache gebracht wurde. Ermittlungen ergaben zudem, dass gegen den 40 Jahre alten Fahrer ein Fahrverbot besteht, was zu einer weiteren Strafanzeige führte.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen