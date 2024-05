Riedstadt: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fahrradfahrerin

Teilen

Am Sonntag (26.05.2024 ) kam es am Nachmittag auf der B26 zwischen Leeheim und Wolfskehlen zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer 60-jährigen Riedstädterin, die mit ihrem Fahrrad die B 26 überqueren wollte und einem 20-jährigen Motorradfahrer, der die B 26 in Richtung Leeheim befuhr. Die Radfahrerin stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich hierbei so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ludwigshafen geflogen wurde. Die B 26 war hierfür für kurze Zeit vollgesperrt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation in Groß-Gerau unter 06152-1750 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen