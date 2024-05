Mehrere zehntausend Euro Schaden – Randalierer festgenommen

Teilen

Ein 25-jähriger Randalierer hat am Mittwochmorgen (15.05.24) in Darmstadt, gegen 7.30 Uhr, ein Wohnhaus in der Kirchtanne ins Visier genommen. Aus noch ungeklärten Gründen zerstörte er mehr als 30 Wohnungstüren, etwa 20 Fensterscheiben, den Aufzug und einen Feuerlöscher mit roher Gewalt. Dieses Verhalten rief mehrere Streifen auf den Plan, die den Randalierer festnehmen konnten. Er wurde aufgrund seine Zustandes in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Der durch den Randalierer verursachte Schaden wird nach ersten Annahmen auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen