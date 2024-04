Vorbereitungsarbeiten für die automatischen Schranken in allen Einfahrten des Citytunnels

Teilen

Von Montag, 22. April, bis Donnerstag, 25. April, und am Montag, 29. April 2024, finden nacheinander in allen Einfahrten des Darmstädter Citytunnels Vorbereitungsarbeiten für die automatischen Schranken statt. Geländer werden gekürzt und ein Stück der Mauer wird entfernt. Der Tunnel bleibt zu jeder Zeit befahrbar. Allerdings kann es zeitweise zu Behinderungen kommen, da beispielsweise in der Rheinstraße für die Arbeiten eine Spur auf der Rampe gesperrt wird. Für die Arbeiten in der Hügelstraße wird die Ausfahrt Richtung Staatstheater gesperrt. Somit ist dann nur noch eine Ausfahrt in Richtung Nieder-Ramstädter Straße möglich.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt