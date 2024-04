Busse statt Bahnen zwischen Griesheim und Darmstadt

Teilen

Im Rahmen der Bauarbeiten an der Rheinstraßenbrücke finden nach den Osterferien Kampfmittelsondierungen im Gleisbereich statt. Aus diesem Grund können die Straßenbahnlinien 4 und 9 die Brücke bis einschließlich 5. Mai 2024 nicht überfahren und verkehren in diesem Zeitraum nur zwischen Kranichstein Bahnhof beziehungsweise Böllenfalltor und Darmstadt Hauptbahnhof. Die Linien 4 und 9 fahren in den Randzeiten vor 6 Uhr morgens und ab 21 Uhr abends sowie am Wochenende.

Für Fahrten von und nach Griesheim können Fahrgäste mit der Ersatzbuslinie 9E fahren. Die Busse verkehren zwischen „Darmstadt Schloss“ und „Griesheim Platz Bar-le-Duc“ unter der Woche im Fünf-Minuten-Takt, samstags alle zehn und sonntags alle 15 Minuten.

Folgende Haltestellen ändern sich im Ersatzverkehr:

Die Haltestelle „TZ Rhein Main“ entfällt, die Busse halten am Hauptbahnhof auf der Westseite an den Plätzen 21 und 22 im Zweifalltorweg.

Die Haltestelle „Waldfriedhof“ entfällt. Fahrten vom und zum Waldfriedhof sind während des Ersatzverkehrs kostenlos mit dem HeinerLiner möglich.

Die Haltestelle „Maria-Goeppert-Straße“ ist in die Robert-Bosch-Straße auf Höhe der ESOC verlegt.

Die Haltestellen „Otto-Hesse-Straße“ bis „Hans-Karl-Platz/Am Markt“ sind an den Straßenrand verlegt und, wo nötig, mit temporären Haltestellenplattformen ausgestattet. Diese erleichtern mobilitätseingeschränkten Menschen den Ein- und Ausstieg.

Die Fahrradmitnahme sowie der Kauf von Fahrkarten sind in den Ersatzbussen leider nicht möglich.

Linie 9E: Verkürzte Route am 28. April in Griesheim

Wegen des verkaufsoffenen Sonntags fährt die Linie 9E am 28. April in Griesheim zwischen 12 Uhr und 19 Uhr eine verkürzte Route bis zur Haltestelle „Wagenhalle“. Die Haltestellen „Hans-Karl-Platz/Am Markt“ und „Platz Bar-le-Duc“ entfallen in diesem Zeitraum.

Weitere Informationen

Die HEAG mobilo hat alle Informationen zum Schienenersatzverkehr auf ihrer Webseite unter heagmobilo.de/griesheim zusammengestellt. Die aktualisierten Fahrpläne können unter heagmobilo.de/fahrplaene heruntergeladen werden, aktuelle Fahrplaninformationen bietet auch die kostenlose HEAG mobilo-App. Zu Beginn der Baumaßnahme setzt die HEAG mobilo am Luisenplatz Infopersonal ein, welches Fahrgäste beim Umstieg zwischen Straßenbahn und Ersatzverkehr unterstützt.

Quelle: HEAG mobilo GmbH