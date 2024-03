Raunheim: Anzeige wegen Fischwilderei – Polizei ertappt drei Verdächtige

Teilen

Ein Zeuge meldete der Polizei am Samstagabend (23.03.24) mehrere Unbekannte, die am Mainufer unter der Autobahnbrücke der A 3 bei Raunheim angeln würden und zudem illegale Fischfallen im Wasser ausgelegt hätten.

Die Polizei konnte dort anschließend drei Männer im Alter zwischen 32 und 42 antreffen und zwei Fischfallen sicherstellen. Die Angelleinen hatten die Angler an einem Baum fixiert und die Haken an improvisierten Bojen angebracht. Alle drei Männer hatten keine Erlaubnis in dem Gewässer zu fischen. Sie erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Fischwilderei und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen