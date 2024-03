Teilen

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Donnerstag (22.02.24), um kurz nach 18.00 Uhr, auf der Landesstraße 3111 zwischen Viernheim und Lampertheim-Hüttenfeld, bei dem eine 83 Jahre alte Frau noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlag (wir haben berichtet), ist am Samstag (02.03.24) nun auch der 86 Jahre alte Autofahrer in einem Krankenhaus verstorben.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen