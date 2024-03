Keine Angst vor Wespen und Hornissen – Arten, Schutz, Vorbeugung, Maßnahmen und Umsiedlung

Teilen

Für Dienstag, 5. März 2024. um 18 Uhr, lädt der BUND zum Online-Vortrag „Keine Angst vor Wespen und Hornissen“ ein.

Bisher haben Königinnen der staatenbildenden Wespen und Hornissen in den meisten Fällen noch nicht mit dem Nestbau begonnen. Der Vortrag gibt Einblick über verschiedene Arten, ihre Lebensweise, mögliche Konflikte und wie sich vorbeugen lässt, damit ein Nest nicht erst an einer nicht gewünschten Stelle entsteht. Darüber hinaus wird dargelegt, was man tun kann, wenn ein Nest entstanden ist. Schonende Methoden der Nestsicherung und der Umsiedlung werden von den BUND-Experten erläutert.

Der Vortrag findet online statt, Einwahllink: www.bund-darmstadt.de/webkonferenz