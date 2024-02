Februar bricht Temperaturrekord – So mild wie normalerweise im März oder Anfang April

Teilen

Mit einem Temperaturmittel von etwa 6,5 Grad wird der Februar 2024 als wärmster seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in die Geschichte eingehen. Der alte Rekord aus dem Jahr 1990 wird um mehr als ein halbes Grad übertroffen. Damit war der Februar sogar deutlich wärmer als ein durchschnittlicher März.

Winterwetter mit Schnee und Frost blieb in diesem Februar die absolute Ausnahme. Stattdessen lagen die Höchstwerte häufig im zweistelligen Plusbereich, nicht selten sogar oberhalb der 15-Grad-Marke. „Die Temperaturen sind in diesem Februar außergewöhnlich hoch. Selbst der März war in den letzten Jahren kühler und sogar im April 2021 gab es ein ähnliches Temperaturmittel. Im Vergleich zu den letzten 30 Jahren sind die Temperaturen in diesem Februar etwa 5 Grad höher. Ein klares Zeichen des Klimawandels“, ordnet Meteorologe Niklas Weise das milde Wetter ein.

Der milde Februar lässt allerdings nicht auf den weiteren Verlauf des Frühjahrs schließen.

Drittmildester Winter

Mit einem Durchschnitt von etwa 4 Grad landen die meteorologischen Wintermonate Dezember, Januar und Februar auf Platz 3 hinter den mildesten Wintern 2019/20 und 2006/07. Ob der Februar auch der wärmste Wintermonat seit Beginn der Aufzeichnungen wird, ist noch ungewiss. Der Dezember 2015 wies nämlich ebenfalls ein Mittel von 6,5 Grad auf.

Früher Vegetationsstart

Das milde Wetter der vergangenen Wochen ist auch an der Natur nicht spurlos vorbeigegangen. Vielerorts hat bereits die Forsythienblüte eingesetzt, was normalerweise erst im März der Fall ist. Im Südwesten Deutschlands blühen sogar schon die Mandelbäume. Grund für den etwa zwei Wochen zu frühen Vegetationsschub sind die mitunter milden Nächte. Häufiger Tiefdruckeinfluss brachte dichte Wolken, die eine nächtliche Abkühlung oft verhinderten.

Deutlicher Erwärmungstrend im Februar

Bedingt durch den globalen Klimawandel wird es auch in Deutschland immer wärmer – der Erwärmungstrend ist jedoch nicht in jedem Monat gleich stark. Mit 1,4 Grad in den letzten 30 Jahren ist der Anstieg im Februar besonders deutlich. Noch deutlicher ist die Erwärmung nur im April mit einem Anstieg von 1,5 Grad. Durch das mildere Frühjahr verkürzt sich der Winter immer weiter und die Vegetationsphase beginnt früher.

Quelle: WetterOnline – Meteorologische Dienstleistungen GmbH