38-Jähriger nach räuberischem Diebstahl in Haft

Ein 38-Jähriger sitzt nach seiner Festnahme und richterlichen Vorführung am Montag (19.02.24) in Untersuchungshaft. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte der mehrfach polizeibekannte Mann zusammen mit einem bislang noch unbekannten Komplizen gegen 5.30 Uhr in Darmstadt einen Selbstbedienungsladen in der Frankfurter Straße betreten und dort vier Tragetaschen mit Lebensmitteln im Gesamtwert von über 400 Euro gefüllt. Als das Duo anschließend mit ihrer Beute das Weite suchen wollte, wurden die beiden von Ladendetektiven angesprochen. Der Mittäter ließ seine Taschen zurück, schubste einen der Sicherheitsmitarbeiter und ergriff unerkannt die Flucht. Der 38 Jahre alte Tatverdächtige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, konnte bis zum Eintreffen der alarmierten Streife festgehalten werden. Er wurde festgenommen und auf die Wache gebracht. Hier stellten die Ermittlerinnen und Ermittler fest, dass das Amtsgericht gegen ihn bereits wegen gleichbelagerter Taten Haftantrag gestellt hatte. Polizeikräfte führten ihn einer Richterin am Amtsgericht vor, die Haftbefehl erließ. Im Anschluss kam er in eine Haftanstalt.

Die Ermittlungen zu seinem noch flüchtigen Komplizen dauern hingegen an. Er ist 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß. Zudem hatte er einen Vollbart, blonde Haare und war mit einer dunkelblauen Kapuzenjacke, einer schwarzen Hose und weißen Schuhen bekleidet. Zeugen, denen der Beschrieben aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 43 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen