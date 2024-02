Weinbau-Dezernat des RP Darmstadt bietet Rebschnitt-Kurs an

Teilen

Ein sorgfältiger Rebschnitt ist für die Winzerinnen und Winzer im Winter-Halbjahr die wichtigste Maßnahme im Weinberg. Sie beeinflusst die Qualität und den Ertrag des kommenden Jahrgangs wesentlich. Deshalb bietet das Weinbau-Dezernat des Regierungspräsidiums (RP) Darmstadt am Samstag, 9. März 2024 wieder einen Rebschnitt-Kurs an.

Der Kurs mit theoretischem und praktischem Teil richtet sich sowohl an Anfänger als auch an Fortgeschrittene. Er wird von RP-Weinbauberater Bernd Neckerauer beim Weinbau-Dezernat in Eltville (Wallufer Straße 19) durchgeführt. Ab 8 Uhr gibt es zunächst eine theoretische Einführung in das Thema. Danach geht es in einen örtlichen Weinberg. Dort werden die Kenntnisse praktisch angewendet. Unter Anleitung von Herrn Neckerauer werden bis 12 Uhr Rebstöcke geschnitten und konkrete Fragen besprochen. Für den Praxisteil sind wetterfeste Kleidung und Schuhe notwendig.

Der Kurs kostet 20 Euro pro Person und wird per Rechnung bezahlt. Diese wird zusammen mit der Teilnahme-Bescheinigung im Nachgang verschickt. Die Anmeldung ist unter der Telefonnummer 06123/905842 oder per Email an bernd.neckerauer@rpda.hessen.de möglich.

Quelle: Regierungspräsidium Darmstadt