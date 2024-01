Massive Glatteisgefahr: Darmstädter Schulen und Bibliotheken bleiben am Mittwoch, 17. Januar 2024, ganztägig geschlossen – Kinderbetreuung geht in den Notbetrieb

Teilen

Wegen einer umfangreichen Glatteiswarnung durch den Deutschen Wetterdienst bleiben die Darmstädter Schulen am morgigen Mittwoch, 17. Januar 2024, ganztägig geschlossen. Die Entscheidung zur Schließung erfolgte in Abstimmung mit der Feuerwehr. Auch die Kinderbetreuung geht in den Notbetrieb. Dies teilen Bürgermeisterin Barbara Akdeniz, Schuldezernent Holger Klötzner und Katastrophenschutzdezernent Paul Georg Wandrey mit.

Eine Notbetreuung wird nach Bedarf an den jeweiligen Schulen und Betreuungseinrichtungen eingerichtet und die Eltern entsprechend über die Einrichtungen informiert.

„Die Wetterdienste warnen für den morgigen Mittwoch vor einer massiven Gefährdung des Verkehrs durch Glatteisbildung. Damit die Darmstädter Schülerinnen und Schüler auf ihrem Schulweg keinen unnötigen Gesundheitsgefahren ausgesetzt werden und das Verkehrsaufkommen reduziert wird, um die Lage für Feuerwehr, Rettungsdienst und Krankenhäuser händelbar zu halten, haben wir uns dazu entschieden, für morgen eine stadtweite Schulschließung anzuordnen. Darüber hinaus bitten wir aus Sicherheitsgründen auch alle anderen Verkehrsteilnehmer, auf nicht unbedingt notwendige Fahrten zu verzichten“, erklären Klötzner und Wandrey dazu. „Auch die Kinderbetreuung geht in den Notbetrieb“, ergänzt Bürgermeisterin Akdeniz. Aufgrund der massiven Glatteiswarnungen bleiben außerdem die Stadtbibliothek der Wissenschaftsstadt Darmstadt, die Stadtteilbibliotheken und die Fahrbibliothek am Mittwoch, 17. Januar 2024 geschlossen. Fällige Leihfristen werden angepasst.

Ebenfalls abgesagt wird die für 18 Uhr geplante Bürgerveranstaltung zur Altstadtanlage. Die Veranstaltung wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Der Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt