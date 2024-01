Vor Verkehrskontrolle geflüchtet – Zeugenaufruf der Polizei

Teilen

Am Dienstagmittag (09.01.24) führten Beamtinnen und Beamte des 2. Polizeireviers in Darmstadt Verkehrskontrollen im Bereich der Hügelstraße durch. Als die Ordnungshüter gegen 14:30 Uhr einen schwarzen Renault Trafic stoppen wollten, beschleunigte der Wagen, flüchtete in Richtung Schützenstraße und fuhr anschließend in die gut besuchte Fußgängerzone. Hier mussten nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere Passanten dem Kastenwagen ausweichen. Kurze Zeit später gelang es der Polizeistreife, den Flüchtenden in einer Sackgasse zu stoppen und ihn zu kontrollieren.

Aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise des 45-Jährigen sucht die Polizei nach Zeugen, die sich zu dem beschriebenen Zeitpunkt in der Fußgängerzone befanden und aktiv durch die Fahrweise des Kastenwagens beeinträchtigt wurden. Sie werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 2. Polizeireviers in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen