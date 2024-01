Halbseitige Straßensperrung am Campus Lichtwiese

Teilen

Am Campus Lichtwiese wird vom 15.01. bis 31.12.2024 die Otto-Berndt-Straße im Bereich der Hausnummer 1 (Gebäude L6|02) halbseitig in Richtung Nieder-Ramstadt für Fußgänger und Autoverkehr gesperrt.

Der Verkehr wird in dieser Zeit über eine Ampelanlage geregelt und kann dadurch in beide Richtungen weiterhin erfolgen. Aktuelle Auflagen bezüglich der Vollsperrung Eugen-Kogon-Straße in der Zeit vom 05.02.-16.02.2024 werden berücksichtigt. Die halbseitige Straßensperrung ist seitens des Mobilitäts- und Tiefbauamtes genehmigt.

Quelle: TU Darmstadt