Raubüberfall in der Bleichstraße – Kriminalpolizei sucht Zeugen

In den frühen Morgenstunden des Samstags (09.12.23) ereignete sich in Darmstadt ein Raubüberfall in der Bleichstraße. Gegen 5.40 Uhr wurde eine Frau von hinten von einem unbekannten Täter angegriffen, der ihr die Handtasche entriss. Während des Überfalls führte der Täter sichtbar ein Messer mit sich. Der Täter entwendete 600 Euro und persönliche Dokumente. Trotz der gewaltsamen Auseinandersetzung erlitt die Dame gemäß eigenen Angaben keine Verletzungen.

Laut Aussage der Geschädigten war er etwa 1,70 Meter groß mit normaler Statur, bekleidet mit einem grauen Kapuzenpulli. Anschließend flüchtete er von der Bleichstraße/Kasinostraße in Richtung der Rheinstraße .

Das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen wegen des des Verdachts des schweren Raubes aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bleichstraße zur Tatzeit gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen