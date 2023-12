Rüsselsheim: Seniorin Einkaufstasche entrissen – 87-Jährige stürzt und verletzt sich

Teilen

Auf die Einkaufstasche einer 87 Jahre alten Frau hatte es ein noch unbekannter Krimineller am Samstag (09.12.23) in der Hamburger Straße in Rüsselsheim abgesehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich der Täter um kurz nach 11.00 Uhr der Frau auf einem silbern-schwarzem Fahrrad, entriss ihr anschließend die Tasche samt Geldbörse und flüchtete mit seiner Beute. Die Seniorin fiel bei dem Angriff zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Täter wurde als 20 bis 30 Jahre alt und mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Der Flüchtige ist kräftig, 1,80 bis 1,90 Meter groß, hat kurze, braune Haare und dunkelbraune Augen. Der Kriminelle war mit einer schwarzen Jacke und schwarzer Hose bekleidet.

In diesem Zusammenhang suchen die Beamtinnen und Beamten Zeugen der Tat. Unter der Rufnummer 06142/6960 ist das mit dem Fall betraute Kommissariat 10 in Rüsselsheim für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen