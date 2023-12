Klar, übersichtlich und zeitgemäß – Die neue Website des Hessischen Landesmuseums Darmstadt ist online

Teilen

Die neu gestaltete und inhaltlich überarbeitete Website www.hlmd.de ist jetzt online.

Die Website ist neben den sozialen Medien das wichtigste digitale Schaufenster des Landesmuseums. Sie ist die Visitenkarte des Hauses. Mit dem Launch ist ein wichtiger Schritt zu einer zeitgemäßen Außenwahrnehmung des Museums getan.

Nach dem letzten Relaunch der Website des Landesmuseums mit der Wiedereröffnung im Jahr 2014 war es Zeit, eine neue, den veränderten Ansprüchen im digitalen Raum angepasste Website für die vielseitigen Sammlungsbereiche und Vermittlungsangebote des Museums bereitzustellen.

Der neue visuelle Auftritt des Hessischen Landesmuseums Darmstadt soll allen Besucher*innen Inhalte und Informationen leichter und schneller zugänglich machen. Mit einer ausdrucksstarken und vielseitigen Bildsprache spiegelt die Website die Fülle an Angeboten für das Publikum und den Reichtum der Sammlungen wider.

Bei der Konzeption der neuen Website wurden vor allem die Besucher*innen und ihre Bedürfnisse in den Blick genommen: Wie navigieren die Besucher*innen auf der Website? Welche Informationen suchen sie zuerst? Und wie können sie auf weitere Angebote aufmerksam gemacht machen? Der Fokus liegt auf einer technisch nachhaltigen, pflegeleichten Infrastruktur und einem zeitgemäßen und nutzerorientierten Design.

Was ist neu?

Die Besucher*innen im Blick: Die neue Menüführung ist aus der Nutzer*innenperspektive entwickelt. Die drei Hauptmenüpunkte lauten: Besuchen, Entdecken, Mitmachen. Alle Texte wurden gestrafft und lesefreundlicher gestaltet. Die Seiten wirken nun übersichtlich und klar. Attraktive Bilder, Filme und Podcasts verdeutlichen bildstark die Arbeiten und Angebote des Landesmuseums.

Barrierefreiheit: Die allgemeinen Informationen für einen barrierefreien Besuch des Museums sind auf einer Seite zusammengefasst, gemeinsam mit den barrierefreien Angeboten der Abteilung Bildung und Vermittlung. Der Sportler und Autor Florian Sitzmann ermutigt Menschen mit körperlichen Einschränkungen zu einem Museumsbesuch und bietet Einblicke in die Begebenheiten vor Ort. → Dieser ist auch in Deutscher Gebärdensprache abrufbar.

Informationen in Leichter Sprache werden 2024 ergänzt.

Hinter den Kulissen: Was passiert hinter den Kulissen unseres Museums? Diese Seite bietet mit attraktiven Fotos und Videos → einen umfassenden Einblick in die Tätigkeiten der Restaurierung und Präparation sowie einen Überblick über die aktuellen Forschungsprojekte.

Social Sharing und Kalenderimport: Die aktuellen Ausstellungen und Veranstaltungen können per Social Sharing Button direkt in den sozialen Medien wie Instagram, Facebook, WhatsApp, LinkedIn geteilt und Veranstaltungen direkt in den persönlichen Kalender übertragen werden.

Neue Videoreihe »Mein Museum«: Unterschiedlichen Museumsbesucher*innen ein Gesicht und eine Stimme zu geben, ist das Anliegen bei der Umsetzung der Filmreihe mit vorerst vier Folgen.

Für die Filme wurden Persönlichkeiten ausgewählt, die in markanter Weise die Internationalität und Diversität der Besucher*innen des Hessischen Landesmuseums Darmstadt repräsentieren.

Die fünf Balletttänzer*innen des Hessischen Staatsballetts setzen in ihrem Beitrag ein wundervolles interkulturelles Statement. Lokalkolorit verkörpert der seit vielen Jahren in Darmstadt lebende jordanische Restaurantbesitzer Haroun Ismail. Die fünfköpfige Familie zeigt, dass das Landesmuseum jeder Altersgruppe etwas zu bieten hat. Der Sportler und Autor Florian Sitzmann nimmt die Interessierten mit auf einen barrierefreien Museumsbesuch.

Alle Filme haben eines gemeinsam: Sie sind ein persönliches Statement. Die Akteurinnen und Akteure führen uns zu ihren → Lieblingsobjekten und schildern uns begeistert, was ihnen »ihr« Museumsbesuch bedeutet.

Das Projekt entstand mit Unterstützung der HA Hessen Agentur GmbH (Innovations- und Nachhaltigkeitsprojekte Wiesbaden).

Quelle & Bild:: Hessisches Landesmuseum Darmstadt