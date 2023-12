Bezirksverwaltung und Meldestelle Eberstadt wegen Umzug geschlossen

Teilen

Von Montag, 4. Dezember, bis einschließlich Freitag, 15. Dezember 2023, ziehen die Bezirksverwaltung und Meldestelle Eberstadt sowie die Stadtpolizei, das Ortsgericht und der Schiedsmann vom Rathaus (Oberstraße 11) in das gegenüberliegende Haus der Vereine (Oberstraße 16) um. Die genannten Stellen bleiben in dieser Zeit geschlossen.

Geplant ist, dass die eingangs genannten Dienststellen am Montag, 18. Dezember 2023, am neuen Standort zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder ihre Arbeit aufnehmen und für die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen sind. Am neuen Standort sind die Räume der Verwaltung ebenerdig zu erreichen, die Stadtpolizei befindet sich im Obergeschoss.

Grund für den Umzug ist die Sanierung des Eberstädter Rathauses, die in den kommenden beiden Jahren stattfinden wird. Das Gebäude wird barrierefrei umgebaut und – unter Beachtung des Denkmalschutzes – energetisch ertüchtigt. Nach Abschluss der Sanierung wird die Verwaltung wieder in das Rathaus zurückkehren.

Zu der vom städtischen Eigenbetrieb IDA durchgeführten Gesamtmaßnahme gehört auch die Sanierung des Gebäudes Oberstraße 7 am Eingang zum Rathausplatz. Hier wird danach die Stadtpolizei untergebracht.

Hierzu Oberbürgermeister Hanno Benz: „Mit dieser Maßnahme stärken wir die Verwaltung im Stadtteil Eberstadt. Nach der Sanierung wird es im Rathaus einen Aufzug zur Meldestelle und den Rathaussaal im Obergeschoss sowie eine behindertengerechte Toilette geben. Die Zugänglichkeit und der Service für die Bürgerinnen und Bürger werden deutlich besser sein. Und durch die energetische Ertüchtigung wird das Haus zukunftsfest.“

Damit auch der Schutzmann vor Ort, Polizeihauptkommissar Ulrich Graf, weiter für die Bürgerinnen und Bürger in Eberstadt ansprech- und erreichbar bleibt, wird er als Bindeglied während der Umbaumaßnahmen ebenfalls im Haus der Vereine sein. Sein Büro im bisherigen Polizeiposten Eberstadt bleibt ab Montag, 11. Dezember 2023, geschlossen. Der Polizeihauptkommissar ist nach dem Einzug von Montag bis Freitag zu den üblichen Öffnungszeiten unter der Rufnummer 0172/6843837 direkt zu erreichen. Zusätzlich wird er regelmäßige Bürgersprechstunden anbieten, die in Kürze noch festgelegt werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt