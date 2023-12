Pfungstadt: Fußgängerin von Auto erfasst – 79-Jährige schwer verletzt

Teilen

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin kam es am Samstagmorgen (02.12.23), gegen 9.15 Uhr, in der Eberstädter Straße in Pfungstadt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte eine 79 Jahre alte Frau die Eberstädter Straße und wurde hierbei vom Fahrzeug einer 77 Jahre alten Autofahrerin erfasst und hierbei schwer verletzt.

Die Fußgängerin wurde durch einen angeforderten Notarzt erstversorgt und zwecks weiterer Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an. Die Eberstädter Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen