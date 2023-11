Ginsheim-Gustavsburg: 21-Jährigen attackiert und beraubt – Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Teilen

Zwei 20 und 26 Jahre alte Männer werden sich nach ihrer vorläufigen Festnahme am Sonntagabend (26.11.23) in Ginsheim-Gustavsburg nun in einem Strafverfahren wegen Raubes strafrechtlich verantworten müssen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Tatverdächtigen gegen 22.40 Uhr einen 21-Jährigen im Bereich Erzberger Straße/Schwedenschanze zunächst angepöbelt und anschließend geschlagen sowie getreten haben. Sie entwendeten dem Angegriffenen den Rucksack und flüchteten zu Fuß vom Tatort.

Die von Zeugen alarmierten Beamten stellten die Tatverdächtigen im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung im Bereich des Bahnhofs in Gustavsburg. Sie wurden zunächst vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen