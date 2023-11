Baumverpflanzung in der Jägertorstraße – Kurzzeitige Verkehrsbehinderungen

Teilen

Für den geplanten Umbau der Jägertorstraße ist es erforderlich, eine größere und eine kleinere Eiche zu verpflanzen. Der jetzige Standort der Eichen liegt an der Kranichsteiner Straße, nördlich der Einmündung Jägertorstraße. Der künftige Standort für die beiden Bäume befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite der Kranichsteiner Straße, auf einer Grünfläche südlich der Fasaneriemauer. Die Verpflanzung ist am 28. November 2023 in der verkehrsarmen Zeit in den Abendstunden voraussichtlich gegen 20 Uhr geplant. Dennoch ist mit kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Damit die Bäume erhalten werden können, wurden bereits im Frühjahr vorbereitende Arbeiten am Wurzelwerk und Baumschnittmaßnahmen durchgeführt.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt