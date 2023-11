Teilen

Am 14. November 2023, um 19 Uhr, lädt die LiteraturInitiative im Verein Darmstadt KulturStärken e. V. in die Galerie des Restaurants Rosengarten Frankfurter Str. 79, 64293 Darmstadt, zu einer Lesung in der Reihe Literaturszene Südhessen.

Michael Fuchs liest aus seiner Lyrik-Sammlung ‚In fahlem Licht getränkte Worte‘ – Biddinghuizen (NL): Harder Star 2023. Der Eintritt ist frei – Spenden sind erwünscht.

Der Verlag schreibt über das neue Buch:

In fahlem Licht getränkte Worte

„Das etwas andere Gedichtebuch“

In Aufrichtigkeit aus dem Herzen geschriebene Zeilen machen dieses Buch zu etwas Besonderem. Diese Zeilen werfen Fragen auf, die jeder für sich beantworten kann. Verse, die jedem einzelnen die Freiheit zur eigenen Interpretation geben.

Spuren aus der Vergangenheit und der Gegenwart, die heißesten Sehnsüchte, die tiefsten Abgründe, Geschichte die uns lehrt und Hoffnungen die wir schüren.

Poesie nimmt der Finsternis die Schwärze und taucht sie in ein Fest des Lichts.

Michael Fuchs, geboren am 11.04.1964 in Castrop Rauxel, im Herzen des Ruhrgebietes, begann schon in der Teenagerzeit Gedichte zu schreiben. In den folgenden 45 Jahren lebte er in der Moselmetropole Trier. Inspiriert, insbesondere durch Jim Morrison, zog es ihn auch immer wieder nach Paris, der Heimat großer Dichtern unserer Zeit. Dort entstanden einige seiner Werke. Ebenfalls faszinierte ihn Berlin, wo Geschichte zum Greifen nah ist und er einige Zeit verweilte, als Amor ihn traf.

Seit 2018 lebt er nun an der Bergstraße. Seine anregenden Lesungen werden stets von beseelender Musik untermalt.

