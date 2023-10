RMV-Gebiet: Neuer Betreiber und neue App für On-Demand-Angebot in sechs Regionen

Teilen

Am 1. November 2023 wechselt bei sechs der neun On-Demand-Angebote im RMV-Gebiet der Betreiber. Nach der Insolvenz von dem bisherigen Shuttle-Betreiber GHT Mobility (CleverShuttle) übernimmt Via, ein führender Anbieter von Technologie für den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV), den Betrieb. Eingesetzte moderne Fahrzeuge, Fahrzeiten und Preise bleiben gleich; für Fahrgäste ändert sich jedoch die Buchungs-App: In Kürze ist in den App-Stores die neue App „RMV On-Demand 2.0“ verfügbar. Via übernimmt den Betrieb der On-Demand-Angebote Hopper (Kreis Offenbach), HeinerLiner (Darmstadt), Mainer (Hanau), KNUT (Frankfurter Norden), Emil (Taunusstein) und DadiLiner (Landkreis Darmstadt Dieburg). Keine Änderung gibt es beim LahnStar (Limburg), Colibri (Hofheim), Emil (Idstein), und SiGGi (Groß-Gerau), die von lokalen Unternehmen betrieben werden.

„Gemeinsam mit unserem neuen Partner Via werden wir die Erfolgsgeschichte im On-Demand-Projekt im RMV weiterschreiben. Der Betreiberwechsel ändert nichts an dem Angebot, der hohen Qualität und dem Ziel, On-Demand-Mobilität als einen entscheidenden Baustein für die Mobilitätswende weiter voranzutreiben“, so RMV-Geschäftsführer Prof. Knut Ringat. „Wir danken CleverShuttle für die bisherige gute Zusammenarbeit, und freuen uns, dass wir mit Via einen erfolgreichen Betreiber öffentlicher On-Demand-Angebote mit mehr als 650 Projekten weltweit für unser Projekt gewinnen konnten. Dass Via nicht nur Shuttle-Angebote im RMV, sondern auch gleich vier andere On-Demand-Angebote in Deutschland von CleverShuttle übernimmt, zeigt eindrücklich die Expertise von Via.“

„Wir freuen uns, schon bald im RMV-Gebiet einem starken Partner-Netzwerk beizutreten, das sich auf den Ausbau innovativer, technologiegestützter ÖPNV-Angebote konzentriert. On-Demand-ÖPNV Angebote spielen in Dutzenden von Städten in Deutschland eine immer wichtigere Rolle, um Mobilitätsangebote bereitzustellen und die Abhängigkeit vom privaten Pkw durch die Verlagerung auf umweltfreundliche und attraktive Verkehrsmittel zu verringern. Wir freuen uns, dass wir unsere umfassende Erfahrung und bewährte Softwarelösung von Via einbringen können, um den RMV in dieser nächsten Phase seiner Mission zu unterstützen“, so Chris Snyder, Via Europa CEO.

Neue Buchungs-App

Wenn Via zum November den Betrieb übernimmt, wird parallel die Buchungssoftware auf die App-Infrastruktur von Via umgestellt. Dies war nötig, da der bisherige Plattformanbieter ioki sich nicht in der Lage sah, die Software mit dem Betreiberwechsel weiter zu führen.

In den ersten Tagen nach Start sind alle über die App „RMV On-Demand 2.0“ gebuchten Fahrten mit Hopper, HeinerLiner, Mainer, KNUT, Emil und DadiLiner für Fahrgäste kostenlos, sodass alle Stammkundinnen und -kunden sowie neue Fahrgäste sich von der neuen Fahrtbuchung für das bewährte Angebot überzeugen können. Da die Software in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November ab 0 Uhr und bis voraussichtlich 5 Uhr morgens umgestellt wird, endet der Betrieb von Hopper, HeinerLiner und DadiLiner in dieser Nacht ausnahmsweise bereits um Mitternacht.

LahnStar, Colibri, Emil (in Idstein) und SiGGi sind von der Umstellung auf Via nicht betroffen, da sie unterschiedliche lokale Betreiber haben. Sie sind daher weiterhin über die bisherige On-Demand-App RMV On-Demand buchbar. Perspektivisch ist es das Ziel, alle On-Demand-Angebote in der App RMVgo zu integrieren.

On-Demand im RMV

Mit den On-Demand-Angeboten bieten der RMV und seine Projektpartner flexible, geteilte, vollelektrische Mobilitätsangebote auf Abruf als Ergänzung zu Bus und Bahn und somit eine klimafreundlichere Alternative zur privaten PKW-Fahrt. Die insgesamt neun lokalen RMV-Shuttle-Angebote mit 144 Fahrzeugen bilden bereits heute das größte On-Demand-Netzwerk Deutschlands. Bei Fahrgästen sind sie zudem sehr beliebt: Die durchschnittliche Bewertung liegt bei 4,9 von 5 Sternen.

Das Projekt wird bis Ende 2024 vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) sowie dem Land Hessen gefördert.

Bild: DADINA

Quelle: Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH