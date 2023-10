Groß-Umstadt: Zehntausend Euro Schaden durch Farbschmierereien – Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Teilen

Am Donnerstagabend (26.10.23) gegen 22:30 Uhr konnte die Polizei in Groß-Umstadt zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen, die im Bereich der Hans-Kudlich-Straße mehrere Stromverteilerkästen und Bushaltestellen mit Farbe beschmiert haben. Aktuellen Ermittlungen zufolge besprühten die 17- und 18-jährigen Tatverdächtigen insgesamt 17 Objekte mit blauer und weißer Farbe. Dies beobachtete eine Zeugin und alarmierte sofort die Polizei. Die beiden Tatverdächtigen konnten kurze Zeit später noch immer mit frischer Farbe an den Händen durch die Polizeistreife festgenommen werden. Sie werden sich nun in einem Verfahren verantworten müssen. Der verursachte Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 10.000 Euro.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen