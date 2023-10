Lesebühne im November: Ralf-Rainer Rygulla und Axel Dielmann zu Gast in der Kunsthalle Darmstadt

Teilen

„Der Osten leuchtet. Poetische Töne aus Europa“: Der Herausgeber Ralf-Rainer Rygulla und der Frankfurter Verleger Axel Dielmann werden am Mittwoch, 1. November 2023, um 19.30 Uhr in der Kunsthalle Darmstadt (Steubenplatz 1) zu Gast sein. Der Eintritt ist frei. Außerdem Thema an diesem Abend: 30 Jahre axel dielmann-Verlag. Axel Dielmann moderiert, Kurt Drawert im Gespräch mit Ralf-Rainer Rygulla.

Den vertrauten Kanon der zeitgenössischen Lyrik sprengen Ralf-Rainer Rygulla und Marco Sagurna mit den von ihnen entdeckten Lyrikerinnen und Lyrikern aus Ost- und Südosteuropa. Die von ihnen zusammengetragene Dichtung ist von einer ungewohnten Schärfe gezeichnet: Diese Gedichte sind spürbar dem täglichen Erhalt grundlegender kultureller Errungenschaften abgetrotzt, lassen die blanke Sorge um das Leben im Ungesicherten hören. Bei aller sorgsamen Übertragung der Gedichte ins Deutsche sieht man unbekannte, nicht selten albtraumhafte Bilder und muss in fremde Sprechformen eintreten.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt