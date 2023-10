Bessungen: Postfiliale überfallen – Polizei sucht Zeugen

Teilen

Mit den Tageseinnahmen ist ein bislang unbekannter Täter in Bessungen nach dem Überfall einer Postfiliale in der Heidelberger Straße am Freitagabend (20.10.23) geflüchtet.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Kriminelle gegen 17.45 Uhr die Postfiliale betreten und seinen Forderungen nach Geld mit einer Waffe Nachdruck verliehen. Im Anschluss ergriff er mit seiner Beute die Flucht in Richtung Moosbergstraße und weiter in die Brüder-Knauß-Straße. Verletzt wurde bei der Tat niemand. Zur Tatzeit befanden sich vier Personen in dem Geschäft.

Ersten Beschreibungen zu Folge soll der Mann zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein und eine schlanke muskulöse Figur haben. Zur Tatzeit war er mit einer hellen Kapuzenjacke und einem hellen Jogginganzug bekleidet.

Das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen, die weitere Hinweise geben können oder den Täter bei seiner Flucht beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 bei den Ermittlern zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen