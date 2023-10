Straßenbauarbeiten in der Wolfsgartenallee – Buslinien nach Erzhausen werden umgeleitet

Teilen

Von Montag, 23. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 27. Oktober 2023, führt das Mobilitäts- und Tiefbauamt im Rahmen des „Straßenbausanierungsprogramms 2023“ in der Wolfsgartenallee Straßenbauarbeiten durch.

Zwischen dem Brückenbauwerk über den Mühlbach und der Fußgängerampel Hessenwaldschule wird die stark beschädigte Fahrbahn erneuert. Die Deckschicht wird in ganzer Breite abgefräst und neu asphaltiert. Während der Bauarbeiten wird dieser Abschnitt voll gesperrt. Mit Behinderungen in diesem Bereich ist zu rechnen.

Die Anwohnerinnen und Anwohner werden vorab über die Baumaßnahme informiert.

Die Buslinien in Richtung Erzhausen werden über Darmstadt-Wixhausen umgeleitet.

In der Wolfsgartenallee/K 167 fährt die Linie WE1 von Montag (23.10.) an bis einschließlich Freitag (27.23) eine Umleitung. Die Haltestellen „Wixhausen Sportplatz“ sowie „Am Ohlenberg“, „Lessingstraße“, „Hessenplatz“, „Langener Straße“ und „Bahnhof“ in Erzhausen entfallen. Zusätzlich werden die Haltestellen „Göthsbachstraße“, „Bahnhofstraße“, „Bahnhof“ und „Brückengasse“ in Wixhausen angefahren. Fahrgäste werden gebeten, für Fahrten zwischen Erzhausen und dem Bahnhof in Wixhausen auf die S-Bahn oder den DadiLiner auszuweichen.

Der geänderte Fahrplan der Linie WE1 steht auf heagmobilo.de/fahrplaene zum Download bereit. Aktuelle Fahrplaninformationen bietet auch die kostenlose HEAG mobilo-App.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt & HEAG mobilo GmbH