Linien BE1, NE: Haltestellen entfallen wegen Bauarbeiten

Teilen

Wegen Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Mühltalstraße fahren die Linien BE1 und NE von Montag (23.10.) an bis einschließlich Sonntag (29.10.23) eine Umleitung. Die Haltestellen „Wartehalle“, „Heinrich-Delp-Straße“, „Schwimmbad“ und „Kaisermühle“ entfallen. Die Haltestelle „Kühler Grund“ wird für die Linie BE1 in die Beerbacher Straße nahe der Einmündung in die Gernsheimer Straße/B426 verlegt, für die Linie NE in die Rheinstraße/B426 nahe der Einmündung der Mühltalstraße.

Die geänderten Fahrpläne der Linien BE1 und NE stehen auf heagmobilo.de/fahrplaene zum Download bereit. Aktuelle Fahrplaninformationen bietet auch die kostenlose HEAG mobilo-App.

Quelle: HEAG mobilo GmbH