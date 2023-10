Seeheim-Jugenheim / L3101: Autofahrer kollidiert mit Motorradfahrer – Rettungshubschrauber im Einsatz

Teilen

Am Mittwochmittag (11.10.23) hat sich gegen 12 Uhr auf der Landstraße 3101 zwischen Staffel und Balkhausen ein Unfall zugetragen, bei dem ein Rettungshubschrauber im Einsatz war.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 19-jähriger Wagenlenker mit seinem schwarzen Volkswagen auf der Landstraße in Richtung Balkhausen unterwegs. Ein 62-jähriger Motorradfahrer fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 19 Jahre alte Mann mit seinem Wagen im dortigen Kurvenbereich von seiner Fahrbahn abgekommen und auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der 62 Jahre alte Motorradfahrer wurde nach jetzigem Stand schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige trug nach aktuellem Stand leichte Verletzungen davon. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Landstraße für knapp vier Stunden voll gesperrt. Insgesamt werden die Schäden auf über 30.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, Kontakt mit der Polizeistation Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 aufzunehmen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen