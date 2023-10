Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt zu Girls* in Action 2023 in die Bessunger Knabenschule

Teilen

Der Mädchen*arbeitskreis (M*AK) der Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt zusammen mit der Abteilung Kinder- und Jugendförderung im Jugendamt für Freitag, 6. Oktober 2023, ab 15 Uhr zu Girls* in Action 2023, einer Veranstaltung für Mädchen und junge Frauen ab 14 Jahren in die Bessunger Knabenschule ein. Auf dem Programm stehen kreative und informative Workshops, eine offene Bühne lädt mutige Mädchen und junge Frauen dazu ein, für andere Mädchen und junge Frauen zu performen und am Ende gemeinsam den Abend mit Musik von DJ QT zu genießen und zu feiern.

„Alle Mädchen und jungen Frauen sind herzlich eingeladen, zu Girls* in Action zu kommen. Es ist toll und ermutigend, wenn so viele Mädchen und junge Frauen an einem Ort zusammenkommen, sich austauschen, informieren und damit das Selbstbewusstsein stärken – gemeinsam feiern gehört dazu. Ich danke dem M*AK herzlich für die Vorbereitung und kontinuierliche Arbeit, so dass es auch in diesem Jahr diese Veranstaltung wieder gibt“, erklärt dazu Bürgermeisterin Barbara Akdeniz. „Die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen des M*AK stehen auch für Fragen und Gespräche bereit zu allen Themen, die die Mädchen und jungen Frauen bewegen.“

Die Tore der Knabenschule öffnen um 15 Uhr und nach einem gemütlichen Ankommen beginnen um 16:15 Uhr die einzelnen Workshops. Diese reichen vom kreativen T-Shirt Siebdruck über Tanzen, Henna und Airbrush Tattoos bis hin zum Knüpfen von Armbändern oder dem Lernen neuer Tanzschritte unter Anleitung einer Tänzerin. Ab 19 Uhr schließt die Offene Bühne an und ab 20:30 Uhr startet die Party. Das Veranstaltungsende ist für 22 Uhr geplant. Natürlich dürfen Getränke und etwas Leckeres zu essen nicht fehlen. Hierbei wird der Mädchen*arbeitskreis erneut von Foodsharing Darmstadt mit geretteten Lebensmitteln unterstützt, die von einem Hauswirtschaftsteam zubereitet werden. Es wird leckeres Fingerfood für alle geben. Das Angebot ist kostenfrei und ohne Anmeldung.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt