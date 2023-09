Lautertal-Gadernheim: Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Fahrradfahrer

Teilen

Am Sonntag (24.09.2023), gegen 17:42 Uhr, ereignete sich auf der Nibelungenstraße in Lautertal-Gadernheim ein Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Fahrradfahrer. Nach ersten Erkenntnissen überquerte der 53-jähriger Fußgänger aus Lautertal die Fahrbahn und übersah hierbei den von links kommenden 55-jährigen Fahrradfahrer aus Mörlenbach, sodass es zum Zusammenstoß kam. Durch den Zusammenstoß wurden beide Personen schwer verletzt. Der Fußgänger wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Fahrradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach Mannheim geflogen werden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen