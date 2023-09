Heppenheim: PKW-Fahrer erfasst Fußgänger – eine Person verletzt

Teilen

Am Mittwoch (20.09.23) kam es in Heppenheim gegen 16:30 Uhr an der Kreuzung Lorscher Straße/ Uhlandstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach bisherigem Kenntnisstand bog ein älterer Herr, mit seiner goldfarbenen Mercedes B-Klasse, von der Lorscher Straße nach rechts auf die Uhlandstraße ab und kollidierte hierbei mit einem die Straße querenden 29-Jährigen Heppenheimer. Der 29-Jähriger Mann zog sich hierbei nicht unerhebliche Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Am Fahrzeug des älteren Herrn entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, um Hinweise. Diese können sich unter der Rufnummer 06252/706-0 mit der Polizeistation Heppenheim in Verbindung setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen