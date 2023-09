Mörfelden-Walldorf: 16-Jähriger nach Verfolgungsfahrt vorläufig festgenommen

Teilen

Eine Streife der Polizeistation Mörfelden-Walldorf hat am späten Freitagabend (08.09.23) nach einer Verfolgungsfahrt einen 16 Jahre alten Jugendlichen vorläufig festgenommen. Kurz vor Mitternacht war den Polizeikräften ein mit drei Personen besetztes Kleinkraftrad in der Bürgermeister-Klingler-Straße aufgefallen. Der Fahrer reagiert nicht auf Anhaltesignale, Martinshorn oder Blaulicht. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte das Zweirad schließlich in der Heidelberger Straße gestoppt werden. Der 16-Jährige verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Streifenwagen. Beide Mitfahrer ergriffen sofort die Flucht. Der Fahrer aus Walldorf wurde auf die Wache gebracht und im Anschluss in die Obhut seiner Eltern übergeben.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen