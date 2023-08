Mossautal: Schwerer Verkehrsunfall mit Krad-Fahrer

Teilen

Am Freitag (18.08.2023) kam es gegen 16:12 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L3260. Ein 57-jähriger Mann aus dem Landkreis Miltenberg fuhr mit seinem Kraftrad von Mossautal in Richtung Spreng, als er in einer scharfen Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und stürzte.

Der Kradfahrer zog sich hierbei lebensbedrohliche Verletzungen zu. Eine Unfallbeteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers wird nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen ausgeschlossen.

Die L3260 wurde zwecks Rettungs- und Bergungsarbeiten für eine Stunde voll gesperrt, an der Bergung war die Freiwillige Feuerwehr Mossautal beteiligt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen