Straßenbauarbeiten in der Trinkbornstraße – Einschränkungen beim Busbetrieb der Linie „WX“

Von Montag, 7. August, bis voraussichtlich Freitag, 18. August 2023, werden im Auftrag des Mobilitäts- und Tiefbauamts in der Trinkbornstraße in Wixhausen Straßenbauarbeiten durchgeführt.

Zwischen dem Abzweig Bahnhofstraße und der Hausnummer 27/29 wird die beschädigte Fahrbahn erneuert. Dabei wird die Deckschicht in ganzer Breite abgefräst und neu asphaltiert. Zusätzlich wird die Entwässerungsrinne erneuert. Während der Bauarbeiten wird dieser Abschnitt voll gesperrt. Anwohner können eingeschränkt durch die Baustelle zufahren. Während des Asphalteinbaus ist dies nicht möglich.

Die Arbeiten werden in zwei Abschnitten ausgeführt: • von Montag, 7. August, bis Samstag, 12. August zwischen der Bahnhof- und der Ludwig-Thoma-Straße; • von Montag, 14. August, bis Freitag, 18. August zwischen der Ludwig-Thoma-Straße und der Trinkbornstraße, Hausnummer 27/29.

Während des 1. Abschnitts ist der Busbetrieb der Linie „WX“ stark eingeschränkt: Die Haltestellen in der Falltorstraße, Brückengasse und Trinkbornstraße entfallen ersatzlos; der Bus „WX“ fährt in diesem Zeitraum nur bis zum Kreisel in der Hindemith-/Schönbergstraße. Während des 2. Abschnitts entfällt die Haltestelle in der Trinkbornstraße. Eine Fahrgastinformation wird durch die HEAG mobilo zeitnah ausgehängt.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt