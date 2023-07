Neckarsteinach: Fußgänger bei Verkehrsunfallflucht verletzt – Polizei sucht Zeugen

Teilen

Wie erst am Sonntag (30.07.23) bekannt wurde, kam es am Samstag (29.07.23) gegen 20:20 Uhr im Werftweg in Neckarsteinach zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein 37-jähriger Fußgänger aus Neckarsteinach, sowie dessen knapp einjähriger Sohn verletzt wurden. Zum Unfallzeitpunkt lief der Fußgänger mit seinem in einer Trage vor dem Körper befindlichen Sohn aus Richtung der Neckarstraße kommend auf dem Werftweg. Bereits kurz nach der Einmündung wurde der Fußgänger rücklings von einem Fahrradfahrer erfasst und kam zu Fall. Durch den Sturz wurde sowohl der Fußgänger als auch dessen Sohn leicht verletzt.

Der bisher unbekannte männliche Radfahrer hielt nach der Kollision kurz an und entschuldigte sich in ausländischer Sprache bei dem Fußgänger. Anschließend entfernte sich der Radfahrer jedoch ohne sich nach dem Fußgänger zu erkunden oder seine Personalien zu hinterlassen. Der männliche Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden: 30-35 Jahre alt, ca. 170cm groß, südosteuropäisches Erscheinungsbild, schwarze kurze Haare.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Angaben zu dem bisher unbekannten Radfahrer oder dessen Fahrrad machen können, sich unter der Telefonnummer 06207/ 9405-0 bei der Polizei in Wald-Michelbach zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen