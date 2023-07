FairCup jetzt auch bei Kaufland: Zusammenarbeit im Februar 2023 gestartet – FairCup-Mehrwegbecher in allen Kaufland-Filialen mit Bedientheke erhältlich

Teilen

FairCup und der Lebensmitteleinzelhändler Kaufland gehen gemeinsam den Mehrweg: Seit Februar 2023 bietet Kaufland die FairCup-Mehrwegbecher als umweltfreundliche Verpackungsalternative für Waren aus der Bedientheke an. „Die Zusammenarbeit mit FairCup ist für uns ein weiterer Schritt, das Einsparen von Verpackungen für unsere Kunden noch einfacher zu gestalten, denn die FairCups können ganz bequem direkt an der Theke ausgeliehen werden“, sagt Julia Hermann, Leiterin Warengeschäft bei Kaufland. „Wir freuen uns sehr, dass sich Kaufland bei der Einführung eines Mehrwegpfandsystems für FairCup und damit für ein einfaches, nutzerfreundliches sowie in Darmstadt und Rhein-Main weit verbreitetes Mehrwegpfandsystem entschieden hat“, betont Daniel Pfeffer, Geschäftsführer der HEAG FairCup GmbH.

Das System ist denkbar einfach: An den Bedientheken aller Kaufland-Filialen können Kunden sich ihren Einkauf wie beispielsweise Antipasti, Cremes, Mett oder Frischkäse in die FairCups füllen lassen und zahlen hierfür ein einmaliges Pfand von 1,50 Euro pro FairCup mit Deckel. Nach der Benutzung werden die FairCups dann mit Deckeln an den Leergutautomaten zurückgegeben und gelangen so wieder in den Mehrwegkreislauf von FairCup, denn der Mehrwegbecher kann bis zu tausend Mal gespült und wiederverwendet werden. Gleiches gilt auch für die Deckel, die darüber hinaus für alle Bechergrößen passend sind. Da die Becher nicht bedruckt sind, können sie bei Verschleiß oder Beschädigung in Granulat zurückgeführt und vollkommen recycelt werden.

„Ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen ist die treibende Idee hinter FairCup. Unser Ziel ist es daher, möglichst vielen Kunden zu zeigen, dass die Einsparung von Verpackungen im Alltag ganz leicht sein kann. Mit Kaufland haben wir hierfür den idealen Partner gefunden, mit dem wir deutschlandweit jeden Tag viele Menschen für nachhaltiges Handeln mit FairCup begeistern können“, sagt Sybille Meyer, Geschäftsführerin von FairCup.

HEAG und FairCup haben im Jahr 2020 gemeinsam die HEAG FairCup GmbH zur Reduktion von Einwegverpackungen und zur Förderung von Mehrwegsystem gegründet. In Darmstadt und der Region haben sich zwischenzeitlich mehr als 50 Gastronomiebetriebe mit ca. 110 Standorten dem FairCup Mehrwegpfandsystem angeschlossen. Zudem bietet die HEAG FairCup GmbH auch Lösungen für die umweltfreundliche Durchführung von Veranstaltungen, Messen, Märkten und Vereins- sowie Nachbarschaftsfesten. Deutschlandweit hat FairCup mehr als 2.500 Akzeptanzstellen.

Detaillierte Informationen zu den Produkten und Angeboten der HEAG FairCup GmbH gibt es unter www.fair-cup.heag.de.

Quelle & Bild: HEAG Holding AG – Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (HEAG)