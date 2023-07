Fahrerlaubnisbehörde geschlossen

Teilen

Von Montag, 31. Juli, bis Freitag, 4. August 2023, ist die Fahrerlaubnisbehörde der Wissenschaftsstadt Darmstadt geschlossen. In diesem Zeitraum finden keine Vorsprachen statt, Termine können jedoch online gebucht werden. „Angesichts des umfangreichen Rückstands im Bereich der Fahrerlaubnisbehörde haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen. Die personell inzwischen auch auf der direkten Führungsebene wieder sehr gut besetzte Fahrerlaubnisbehörde wird die Zeit nutzen, um den in den letzten Monaten aufgelaufenen Rückstand so weit wie möglich zu verringern, damit künftige Wartezeiten möglichst kurz gehalten werden können“, erläutert Stadtrat Paul Georg Wandrey diese Maßnahme.

Stadtrat Wandrey wird persönlich an dem Abarbeiten des Rückstands mitwirken.

Die Terminvergabe der Zulassungsstelle ist von der Schließung der Fahrerlaubnisbehörde nicht betroffen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt