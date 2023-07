Eberstadt: Meldestelle im August geschlossen – Neue Öffnungszeiten nach den Sommerferien auch in der Bezirksverwaltung – „Langer Donnerstag“

Teilen

Die Meldestelle Eberstadt bleibt von Montag, 31. Juli 2023, bis einschließlich Freitag, 25. August 2023 geschlossen. Bereits bestellte Ausweisdokumente können in dieser Zeit bei der Bezirksverwaltung Eberstadt von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr abgeholt werden. Der Mittwochnachmittag bleibt in dieser Zeit geschlossen.

Ab Montag, 28. August 2023, gelten in der Meldestelle und der Bezirksverwaltung Eberstadt neue Öffnungszeiten: Statt Mittwochnachmittag ist jetzt der Donnerstagnachmittag geöffnet (so wie beim Bürger- und Ordnungsamt in Darmstadt). Neue Zeiten ab 28. August 2023: Meldestelle Montag bis Mittwoch und Freitag 8.45 bis 12.30 Uhr sowie Donnerstag 14 bis 17.30 Uhr; Bezirksverwaltung Montag bis Freitag 8 bis 12.30 Uhr, Donnerstagnachmittag 14 bis 17.30 Uhr.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt