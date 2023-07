Gorxheimertal: Zeugen nach Raub gesucht – Täter treten, schlagen und sprühen mit Pfefferspray

Teilen

Nachdem ein 18 Jahre alter Mann am Freitag (21.07.23) im Bereich des Rathauses (Siedlungsstraße) im Ortsteil Unter-Flockenbach von noch unbekannten Tätern attackiert, mit Pfefferspray besprüht und einer Bauchtasche der Marke Tommy Hilfiger beraubt worden sein soll, hat die Kriminalpolizei in Heppenheim die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen 16 und 16.20 Uhr. Es soll sich um mehrere Täter gehandelt haben, die den 18-Jährigen unvermittelt attackiert haben. Neben Tritten und Schlägen sollen die Unbekannten ein Pfefferspray verwendet und auf den Mann gesprüht haben. Mit ihrer geraubten Beute traten sie im Anschluss die Flucht an. Genaue Beschreibungen zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Durch den Angriff erlitt der 18-Jährige Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine intensiv durchgeführte Fahndung nach den Angreifern verlief bislang ergebnislos. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizei suchen nun Zeugen, welche die Tat beobachtet haben und Hinweise zu der Identität der Täter geben können. Unter der Rufnummer 06252/706-0 nimmt das zuständige Kommissariat 35 in Heppenheim sachdienliche Hinweise entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen