Lampertheim: Stromkabel aus Stellwerk gestohlen – Wer hat etwas gesehen?

Kriminelle haben es in der Zeit zwischen Dienstag (04.07.) und Mittwoch (12.07.23) auf ein Stellwerk in der Florianstraße in Lampertheim abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge betraten die Unbekannten widerrechtlich das Gelände und ließen Stromkabel im Wert von etwa 10.000 Euro mitgehen. Zudem verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 42 in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen