Vortrag und Telefonsprechstunde zum Thema Bluthochdruck

Bluthochdruck, auch arterielle Hypertonie genannt, gehört zu den häufigsten Erkrankungen in Deutschland. Leider ist er viel zu selten ausreichend eingestellt. Aktuelle Zahlen sprechen davon, dass nur etwa 30 Prozent der Menschen, die an einem Bluthochdruck leiden, davon wissen. Erschwerend kommt hinzu, dass bei denen mit bekannter Diagnose lediglich jeder Zweite einen korrekt eingestellten Blutdruck hat oder überhaupt behandelt wird.

Tückisch an einer späten Diagnosestellung ist, dass einerseits ein Bluthochdruck (insbesondere zu Beginn) keinerlei Beschwerden verursacht, jedoch andererseits von Beginn an das Gefäßsystem, die Nieren, das Herz, das Gehirn und die Augen schädigt.

Prof. Dr. Bernd Krüger, Direktor der Klinik für Nieren-, Hochdruck- und Rheumaerkrankungen in Darmstadt, klärt am 20. Juli 2023 (Donnerstag) um 18 Uhr in einem Vortrag, im Rahmen der Vortragsreihe Medizin aktuell, über Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten der Hypertonie auf. Zuvor haben Interessierte von 16.30 bis 17.30 Uhr die Möglichkeit, unter der Telefonnummer 06151 107 6603 anzurufen, und mit den Expert*innen der Med III zu sprechen und ihre individuellen Fragen zu klären. Der Veranstaltungsort für den Vortrag ist der Konferenzraum in Gebäude 85 auf dem Klinikum-Gelände.

Quelle: Klinikum Darmstadt GmbH