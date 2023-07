Kreis Bergstraße B 47 / L 3098: Bauarbeiten in Bensheim, Bensheim-Schönberg und Lautertal-Beedenkirchen – Bauarbeiten in Beedenkirchen werden unterbrochen

Teilen

Die Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn der Landesstraße L 3098 in der Ortsdurchfahrt von Beedenkirchen verzögern sich weiter.

Im Rahmen der Arbeiten waren unter anderem unvorhergesehene, umfangreiche Arbeiten zur Sanierung der Straßenabläufe angefallen. Zudem zeigten sich die Schäden im Asphaltaufbau größer als ursprünglich gedacht, so dass im Bereich der Fahrbahn mehr ausgebaut und instandgesetzt werden muss.

Im Hinblick auf die geplanten Bauarbeiten an der B 47 im Lautertal und in Bensheim, die in den hessischen Sommerferien durchgeführt werden, können die Arbeiten in Beedenkirchen jedoch nicht nahtlos fortgeführt werden.

Die Arbeiten in Beedenkirchen werden daher ab dem 8. August 2023 für rund vier Wochen für eine Sommerpause unterbrochen. Sie werden voraussichtlich Anfang September fortgeführt.

In dieser Zeit wird die L 3098 für den Verkehr freigeben.

Bauarbeiten auf der B 47, Nibelungenstraße

Die Arbeiten an der B 47 (Nibelungenstraße) zwischen Schönberg und Elmshausen verlaufen weiter wie geplant.

Für den Streckenabschnitt ab „Am Flechtenberg“ bis hinter die Einmündung „Zum Katzenrech“, in Wilmshausen wird in den hessischen Sommerferien eine Vollsperrung notwendig. Diese erfolgt nach derzeitiger Planung vom 21. August bis 1. September 2023.

Die Umleitung für den großräumigen Verkehr erfolgt dann über die B 3 bis Heppenheim, weiter über die B 460 bis Fürth und die B 38 bis zum Gumpener Kreuz zurück auf die B 47.

Bauarbeiten auf der B 47, Wormser Straße in Bensheim unter Einbahnregelung

Ab 24.Juli erfolgen zudem Bauarbeiten zur Fahrbahnsanierung auf der B 47 (Wormser Straße) in der Ortsdurchfahrt Bensheim. Die Arbeiten betreffen den Abschnitt zwischen der Bundesstraße B 3 und „Berliner Ring“.

Die Arbeiten werden unter halbseitiger Sperrung mit Einbahnregelung durchgeführt und dauern bis Ende August an. Der Verkehr der Gegenrichtung wird innerörtlich umgeleitet.

Umleitungsplan

→ Wormser Strasse_Bauabschnitte 1 und 2 (PDF/505.34 KB)

→ Wormser Strasse_Bauabschnitte 3 und 4 (PDF/331.79 KB)

Quelle: Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement