International Children’s Games in Südkorea: Darmstädterinnen holen Gold und Silber

Mit großem Engagement und viel Freude haben Kinder und Jugendliche aus Darmstadt an den International Children‘s Games (ICG) in Südkorea teilgenommen. Insgesamt kamen dort rund zweitausend junge Menschen aus 27 Ländern der ganzen Welt zusammen, um sich unter anderem in Disziplinen der Leichtathletik, im Schwimmen und im Tischtennis zu messen. Der Darmstädter Delegation gehörten neben den Trainern auch Stadtverordnetenvorsteher Yücel Akdeniz, Bürgermeisterin Barbara Akdeniz sowie ICG-Ehrenpräsident Torsten Rasch und Richard Smith, Ehrenmitglied und ehemaliger Generalsekretär von ICG, an.

„Darmstadt ist eine Sportstadt – das hat sich mit der erfolgreichen Teilnahme an den Internationalen Jugendspielen aufs Neue und Schönste bestätigt“, erklärt Oberbürgermeister Hanno Benz. „Ich gratuliere allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu ihren beachtlichen Leistungen. Alle haben ihr Bestes gegeben und sind zu einem eindrucksvollen Team geworden. Besonders gratuliere ich natürlich auch den beiden Darmstädterinnen Josephina Engel, die im Weitsprung die Goldmedaille geholt hat, und Maja Levatic, für die es Silber im Hochsprung gab. Ich freue mich schon sehr darauf, das Team persönlich zu beglückwünschen und im Namen der Wissenschaftsstadt Darmstadt zu ehren.“

„Auch wenn der Sport im Mittelpunkt stand – ebenso sehr waren die Spiele in Daegu ein Fest der Fairness und Begegnung“, ergänzt Bürgermeisterin Barbara Akdeniz. „Die Kinder und Jugendlichen haben einander kennengelernt und sich ausgetauscht. Für alle Beteiligten war es eine intensive Erfahrung anderer Kulturen und Sprachen und damit ein wichtiger Beitrag zur Völkerverständigung. Unser Dank geht an den Teamleiter Felix Gerbig für seine super Organisation und allen Coaches, die ehrenamtlich die Kinder begleitet haben und sie in allen Situationen stärkten und ihnen Mut und Selbstbewusstsein gaben.“

Die Mädchen und Jungen haben ein straffes Programm absolviert, bei herausfordernden Bedingungen (heiß und hohe Luftfeuchtigkeit, dazu die Zeitumstellung). „Sportlich hat das Team durchaus überzeugt“, so Felix Gerbig. „Alle konnten ihre zu erwartenden Leistungen in den internationalen Teilnehmerfeldern bestätigen. Neben zahlreichen Bestleistungen gab es mit jeweils einmal Gold und Silber natürlich zwei absolute Highlights.“

Die nächsten International Children’s Games werden ab 15. Juli 2024 in Mexiko ausgetragen.

Quelle & Bilder: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt