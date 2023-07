Erbach: Reizgas versprüht – Fünf Verletzte

Teilen

Nachdem ein 21-Jähriger mit Pfefferspray wahllos mehrere Personen attackiert haben soll, hat die Polizei die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Zu der Tat kam es in der Nacht zum Sonntag (09.07.23), gegen 1.30 Uhr, in der Ortsstraße, im Bereich der Mehrzweckhalle in Erbach. Durch den Vorfall wurden insgesamt fünf Personen im Alter zwischen 18 und 23 Jahren verletzt, von denen anschließend drei im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Tatverdächtige flüchtete vom Tatort. Er wurde im Rahmen der Fahndung von der Polizei vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen