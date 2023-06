Groß-Zimmern: Zeugen nach Körperverletzung auf Tankstellengelände gesucht

Teilen

Am Sonntagabend (18.06.23) ist ein 32 Jahre alter Mann aus Groß-Zimmern auf einem Tankstellen Gelände in der Darmstädter Straße von einem noch unbekannten Täter unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Im Anschluss an diese Attacke flüchtete der Mann sofort mit seinem Begleiter. Infolge des Faustschlags erlitt der Angegriffene leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Kommissariat 41 in Dieburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzungen eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Geschehens, dass sich gegen 18 Uhr ereignete.

Zur Beschreibung des Täters ist den Beamten bekannt, dass es sich um einen etwa 14 bis 20 Jahre jungen und circa 1,70 Meter großen Mann gehandelt haben soll. Er war komplett schwarz gekleidet. Seine kurzen schwarzen Haare waren „nach oben gestylt“. Anhaltspunkte zu seinem Begleiter liegen den Ermittlern nicht vor.

Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder andere Hinweise zu dem Duo geben können, werden gebeten, sich zu melden (Rufnummer: 06071/96560).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen