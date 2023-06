Wählergemeinschaft Darmstadt lädt zur Diskussion über die Herausforderungen der Mobilitätswende

Teilen

Doppeldeckerbusse für Darmstadt? Der Klimawandel ist das beherrschende Thema unserer Zeit und der Verkehr hat an den klimaschädlichen Emissionen bekanntlich einen großen Anteil. Um 70 Kilogramm Körpergewicht zu transportieren, werden häufig zwei Tonnen Auto in Bewegung gesetzt. Muss das alles so sein? Auch scheint es, als würde der Raum für den Verkehr gerade in den Städten immer begrenzter. Ist der Platz überhaupt da, den die verschiedenen Verkehrsträger brauchen? Welche Alternativen gibt es, um das menschliche Bedürfnis nach Mobilität ohne besondere Einbußen zu stillen und dennoch wirklich klimafreundlich zu werden? Und welche Möglichkeiten bieten sich für die Bürger der Wissenschaftsstadt Darmstadt an?

Die Darmstädter Wählergemeinschaft (WGD) stellt sich diesen Fragen, die uns alle bewegen. Sie lädt ein zu einer offenen Diskussion am Mittwoch 21. Juni 2023, um 18:30 Uhr, im Arheilger Muckerhaus in der Messeler Straße 112a.

Quelle: Wählergemeinschaft Darmstadt · WGD e.V.