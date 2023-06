Teilen

PFUNGSTADT – Wegen der Sperrung der B426 fährt die Linie PE von Freitag (16.06.), 18 Uhr an bis einschließlich Sonntag (18.06.23) in Pfungstadt eine Umleitung. Die Haltestellen „Eicher Straße“, „Eich“ und „Pfungstädter Straße“ entfallen in beide Richtungen. An der Haltestellr „Hirtenstraße“ fahren die Busse in beide Fahrtrichtungen am Haltepunkt Richtung Pfungstadt ab.